L’Association des maires ruraux de France et l’Université catholique de l’Ouest d’Angers annoncent, ce 28 février 2023, la création d’un diplôme universitaire, en alternance, "Professions du secrétariat de mairie en milieu rural" en septembre 2023. Un quart des secrétaires de mairie en fonction à ce jour ont plus de 58 ans et 60 % plus de 50 ans. "Les départs en retraite s’accélèrent mais la relève n’est pas au rendez-vous", précise l’AMRF, expliquant que ces agents sont "indispensables au bon fonctionnement de la commune" pour gérer le quotidien et développer des projets.