Le 23 février 2023, la Métropole de Lyon et l’Udaf (Union départementale des associations familiales) ont signé une nouvelle convention partenariale avec l’association Proxité, engagée pour l’insertion professionnelle des jeunes issus des territoires en difficulté. Cette convention permettra à Proxité, déjà implantée à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne, d’être hébergée au cœur de Lyon, dans les locaux de l’Udaf. Objectif pour 2023 : accompagner 110 binômes de jeunes et bénévoles actifs dans le monde du travail. "Environ 50 % des jeunes sont accompagnés dans le cadre de la protection de l’enfance", précise Lucie Vacher, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’enfance, la famille et la jeunesse. Proxité souhaite notamment développer son programme Vers l’emploi qui soutient les jeunes en recherche de formation ou d’emploi. En 2020, environ 50 jeunes ont été accompagnés.