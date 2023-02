L’OCDE, dans un rapport publié le 23 février 2022, analyse le manque de préparation des systèmes de santé des pays membres face à la pandémie du coronavirus. Dans une logique prospective, le rapport préconise six grands axes pour investir massivement dans les systèmes de santé et permettre ainsi une réponse plus efficace en cas de nouvelle crise sanitaire majeure. Sur le plan économique, le rapport souligne que ces efforts nécessitent pour les pays de l’OCDE, en moyenne globale, d’investir 1,4 % point de PIB supplémentaire dans les dépenses de santé.