"L’exigence de départ est qu’un professeur est là pour transmettre les savoirs et les compétences de sa discipline", estime Édouard Geffray. Pourtant, alors que des rapports de jurys des concours de recrutement de professeurs font état de lacunes de plus en plus profondes en français et en mathématiques, la formation comprend de nombreux thèmes comme l’écologie, la radicalisation ou la santé publique. "Il est aussi essentiel qu’un professeur puisse être formé à ces grands enjeux", assure le Dgesco. Muriel Coret (Snesup) ne veut "pas opposer les savoirs disciplinaires et tout le reste". En revanche, deux ans de master, "ça ne suffit pas", assure Alain Frugière (réseau des Inspé) pour qui "il faut plus de temps". Muriel Coret estime qu’améliorer la formation continue pourrait être la solution. Édouard Geffray veut aussi "garantir à tous les enseignants une formation continuée et continue".