En matière de transition écologique, la Sorbonne Nouvelle a "pris de l’avance", son bilan carbone devant être achevé "courant 2023", "avec pour objectif une labellisation Cirses (DD&RS) en 2024", explique son président Jamil Jean-Marc Dakhlia, dans un entretien à AEF info en février 2023. Selon lui, l’un des enjeux sera de vérifier que cette démarche s’opère selon "le même cadrage" que celui du plan Climat du MESR. Il revient aussi sur le nouveau campus de Nation, précisant qu’à la suite du report de la rentrée et du basculement en ligne des certains enseignements liés à un manque de salles, un travail a permis de "revoir les procédures" et d’organiser tous les cours du second semestre en présentiel. Autres sujets abordés : l’amélioration des process budgétaires et comptables, la revalorisation des Biatss et la création d’une fondation partenariale.