Mandataire gérant d'un magasin : pas de requalification de la relation en contrat de travail sans lien de subordination

Le mandataire gérant d'un magasin de vente qui organise ses horaires de travail sans contrôle et définit ses conditions de travail, embauche, gère et licencie le personnel sous son nom et sous son immatriculation auprès de l'Urssaf, ne peut demander la requalification de sa relation de travail en contrat de travail, en l'absence d'un lien de subordination juridique. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2011.