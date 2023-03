Retrouvez les classements d’établissements et de formations parus dans la presse en janvier et février 2023, et dans lesquels figurent des écoles et universités françaises. Au niveau international, le Financial Times publie notamment son top 100 des MBA. De nombreux classements sont parus en France : L’Étudiant publie sur la réussite en licence ainsi que les écoles de commerce ; le Figaro Étudiant en publie plusieurs sur les écoles d’ingénieurs ainsi que les classes préparatoires. En pleine période des choix sur Parcoursup, Le Point et L’Obs publient aussi plusieurs palmarès.