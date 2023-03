Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse, convoque le 28 février 2023 le groupe informel des bureaux de liaison R&I (Iglo) pour le féliciter de "son travail de sensibilisation de la communauté scientifique" et "demander l’élargissement de son réseau" à la Bulgarie, la Hongrie, au Luxembourg et au Portugal. C’est la première fois qu’une commissaire responsable des programmes de R&I de l’UE rencontre l’Iglo, depuis sa création il y a 31 ans.