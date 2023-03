Quelque 115 000 ressortissants ukrainiens dont 85 000 adultes, principalement des femmes, ont été accueillis en France depuis le déclenchement du conflit et l’invasion de leur pays par la Russie. Dans un audit Flash publié le 28 février 2023, la Cour des comptes apprécie le volontarisme du ministère du Travail et du service public de l’emploi pour avoir proposé des solutions en matière d’accompagnement vers l’emploi. Un an après, les résultats sont toutefois "mitigés" avec moins de 12 000 personnes réfugiées inscrites à Pôle emploi, et à peine 13 000 personnes salariées au moins une heure.