Près de 20 000 élèves ukrainiens sont scolarisés en France en 2022-2023

19 236 élèves ukrainiens "bénéficiaires de la protection temporaire" sont inscrits dans les établissements de l’Éducation nationale en 2022-2023, indique un audit de la Cour des comptes publié le 28 février 2023 sur l’accueil des réfugiés d’Ukraine. 54 % sont en primaire, 33 % au collège et 13 % au lycée. Ces enfants ont été "le plus rapidement possible" scolarisés dans des UPE2A. "Il n’a pas été nécessaire d’en créer de nouvelles, le nombre d’élèves allophones ayant diminué depuis le début de la crise sanitaire", précise la Cour. En outre, "le maintien d’un lien avec la scolarisation ukrainienne, via une plateforme numérique, est organisé par le ministère ukrainien de l’éducation en accord avec l’Éducation nationale française. Le coût moyen par élève des seuls dispositifs spécifiques est évalué à 2 650 €". L’accueil des élèves ukrainiens "pourrait aller au-delà de 2022-2023".