Entre 2020 et 2021, les services de police et de gendarmerie ont enregistré une hausse de 16 % du nombre de victimes de violences intrafamiliales hors du cadre conjugal, dévoile le SSMSI mardi 28 février 2023. Près des trois quarts d’entre elles disent avoir subi des violences physiques. Dans 79 % des cas, les victimes de violences étaient mineures au moment des faits. La hausse enregistrée en un an les concerne plus particulièrement. Les auteurs de ce type de ces Vif hors du couple sont très majoritairement des hommes, souvent jeunes. La Guyane et le Pas-de-Calais sont très touchés par ce phénomène.