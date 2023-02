En régime de croisière attendu pour 2027, la dernière réforme des règles d’assurance chômage se traduirait par une baisse de 12 % du nombre d’allocataires indemnisés et un total de 4,5 Md€ de moindres dépenses. Les services de l’Unédic ont publié le 24 février 2023, un document décrivant la réforme instaurant une contracyclicité appliquée à la durée des droits et confirmant ses estimations "ex ante" sur les effets attendus de cette évolution de la réglementation.