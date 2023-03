Dans le cadre de la lutte contre les VSS, les universités de Picardie et de Nantes et le rectorat de région académique de Bourgogne-Franche-Comté ont décidé de conventionner avec le ministère public, dès mars 2021 pour la première et fin 2022 pour les deux autres. Fluidité des contacts, sécurisation et suivi des procédures, montée en expertise réciproque, renforcement de la prévention, professionnalisation de la cellule d’écoute… ce sont quelques-uns des apports de ces conventions constatés par les interlocuteurs interrogés par AEF info à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.