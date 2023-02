Philippe van de Maele devient le nouveau directeur de cabinet de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, selon un décret paru mardi 28 février 2023 au Journal officiel. Il succède à Marc Papinutti, proposé par l’Élysée pour présider l’Autorité de régulation des transports. L’information avait été dévoilée mi-février par Politico et Acteurs publics (lire sur AEF info). Cet ingénieur général des ponts, des eaux et forêts né en 1961 est un proche de Jean-Louis Borloo auprès duquel il a fait une partie de sa carrière, comme directeur adjoint de deux de ses cabinets ministériels (ville et rénovation urbaine de 2002 à 2004 puis développement durable de 2008 à 2009). L’homme l’a aussi nommé à la tête de l’Anru (2004-2008) puis de l’Ademe (2009-2012). Il était directeur général de l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay depuis 2015.