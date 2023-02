RESSOURCES HUMAINES SALARIÉS AGRICOLES/INVALIDITÉ. Le décret n° 2023-139 du 27 février 2023 transpose dans le code rural et de la pêche maritime les évolutions portant sur les visites de préreprise et de reprise. Il ouvre aux non-salariés agricoles le bénéfice d’une pension d’invalidité lorsque le service de leur pension de retraite progressive est suspendu et définit les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités de mise en œuvre de la pension d’invalidité non-salarié...