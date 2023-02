L’agence régionale de l’orientation et des métiers de Normandie a publié fin février 2023 un guide des métiers et des formations en santé, qui présente les caractéristiques des professions médicales et paramédicales, les compétences attendues, les voies de formation initiale et continue possibles en fonction des niveaux de diplôme, ainsi que des témoignages de professionnels. Conçu avec la direction de la formation tout au long de la vie de la région Normandie, ce document de 36 pages consultable en ligne et téléchargeable fait également un point sur les possibilités de financement des formations et joint un annuaire des formations disponibles sur le territoire. Le guide, qui n’a pas vocation à être exhaustif, reprend des données fournies par le Carif-Oref. La région recense cette année près de 9 370 projets de recrutement dans le secteur de la santé.