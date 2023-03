En 2020, année où la crise Covid et le confinement ont impacté l’enseignement supérieur, le taux de passage de la L1 à la L2 était de 53,8 %, en hausse de 8 points par rapport à 2019. L’augmentation de la réussite en L1 est plus importante chez les étudiants les plus défavorisés, même si les écarts restent importants. Le taux de passage en L2 est de 79,6 % pour les élèves ayant obtenu une mention très bien au bac, contre 39,7 % pour ceux sans mention. Retrouvez le détail par filière, et les témoignages du VP CFVU de Gustave Eiffel et du chef de projet NCU à Pau.