Présente au Salon international de l’agriculture qui se tient du 25 février au 5 mars 2023 au Parc des expositions, Porte de Versailles, à Paris, l’Association nationale paritaire pour l’emploi et la formation en agriculture a pour mission de promouvoir les métiers de l’agriculture. "Un des moyens de développer l’appétence vers les métiers agricoles, c’est de les faire connaître, explique le président de l’Anefa, Laurent Paillat, dans une interview à AEF info. Aujourd’hui, les jeunes n’ont plus forcément un oncle, un cousin, un frère qui est agriculteur." Tout l’enjeu est donc de parvenir à informer les jeunes pour qu’ils soient plus nombreux à se diriger vers les métiers du secteur afin de répondre au défi de renouvellement de la génération d’agriculteurs. Parmi les solutions : développer encore l'apprentissage qui progresse depuis une dizaine d'années.