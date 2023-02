Un an après le début de la guerre en Ukraine, l’EHESS propose "un ensemble d’outils scientifiques pour mieux comprendre le conflit : vidéos, podcasts, publications et articles scientifiques, initiatives scientifiques et séminaires", annonce l’établissement, le 24 février 2023. Disponibles en ligne, ces différentes publications sont "une invitation à l’action, à l’analyse et à la réflexion", souligne le communiqué. Depuis le début de la guerre, "l’École s’est mobilisée pour accueillir des chercheurs, pour aider à interpréter l’absurdité du conflit et pour repenser ses terrains de recherche dont certains sont devenus inaccessibles, et sans doute pour longtemps. Comme toujours, l’École a fait les choses à sa manière en cherchant à donner un sens, et à la guerre, et à l’évènement, avec ses outils et ses catégories scientifiques", explique Romain Huret, président de l’EHESS, dans un édito.