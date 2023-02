Le classement 2022 des gestionnaires d’actifs publié le 26 février par ShareAction souligne l’insuffisance des pratiques ESG du secteur, en particulier chez les plus grands acteurs dont les notes se révèlent médiocres. Les progrès réalisés par certaines organisations depuis 2020 prouvent toutefois qu’une amélioration très significative est possible sur un laps de temps assez court. Les pratiques observées en Europe sont beaucoup plus robustes que dans le reste du monde mais elles manquent encore de constance sur l’ensemble des critères, avec notamment du retard sur la biodiversité.