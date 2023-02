L’ancienne Déléguée interministérielle à la jeunesse, mais aussi ex-déléguée générale de la Fédération de la formation professionnelle, Emmanuelle Pérès, rejoint la Fondation Prospective et Innovation. Elle prend la direction générale de la structure présidée par Jean-Pierre Raffarin dont la vocation est d’accompagner les "décideurs" publics et privés sur les enjeux de transformation et de compétitivité.