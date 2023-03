La région Bretagne a adopté le 14 février son budget pour 2023 ; il s’élève à 1,86 milliard d’euros, en hausse de 7,8 % par rapport à 2022. L’enseignement supérieur et la recherche mobilisent une enveloppe stable par rapport à 2022. Olivier David, vice-président vie étudiante, enseignement supérieur et recherche de la région Bretagne, détaille ce budget 2023 pour AEF info, le 17 février 2023, et présente le projet porté par l’État, la région, les universités bretonnes et d’autres collectivités pour rénover le patrimoine universitaire : la création d’une société, selon le modèle des sociétés publiques locales, comme le permet la loi 3DS. Il évoque aussi la politique recherche de la région, la question de la vie étudiante, et revient sur la politique de site, à Rennes et dans l’Ouest de la Bretagne, en se disant attentif à l’équilibre territorial.