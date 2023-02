Notre Affaire à tous et l’ONG brésilienne Comissão Pastoral da Terra ont déposé une plainte le 24 février 2023 dans le cadre du devoir de vigilance devant le tribunal judiciaire de Paris contre BNP Paribas pour avoir fourni des services financiers à Marfrig, l’un des plus grands producteurs de viande bovine au monde, accusé de contribuer à la déforestation. BNP Paribas, qui réfute les accusations, regrette d'être "exposée en première ligne" alors que ses politiques sectorielles sont "parmi les plus strictes".