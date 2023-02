Le module pédagogique numérique national "médecine et santé environnementale" sera l’un des enseignements obligatoires proposés dans le cadre de la formation initiale des étudiants en médecine du deuxième cycle à partir de la rentrée 2023. Inauguré le 1er février à Sorbonne Université, ce module est produit par la Conférence des doyens des facultés de médecine de France et piloté par Marine Sarfati, enseignante-chercheuse à Lyon-I. Disponible sur la plateforme nationale de l’Uness, le module propose un enseignement multidisciplinaire impliquant des intervenants de formations différentes (médecins, biologistes, écologues, etc.). Il est composé d’une vingtaine de capsules vidéo de 15 à 20 minutes, regroupées en 4 blocs thématiques, d’une durée totale de 6 heures.