La plateforme Parcoursup portée par la loi ORE est un outil de "rationalisation" de l’accès à l’enseignement supérieur, dans "un contexte où l’État ne souhaite plus assumer les coûts des éventuels redoublements et réorientations", indique l’Institut français de l’éducation (Ifé) dans un dossier de veille dédié à Parcoursup et publié début février 2023. Ainsi, la volonté de développer un "parcours scolaire 'sur mesure'" n’est pas sans angle mort, notamment sur le sujet de l’accompagnement à l’orientation. Les pratiques "opaques" des commissions d’examens des vœux sont aussi soulignées.