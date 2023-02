Pour "relever le défi du renouvellement des générations", le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire lance, le 27 février 2023, le fonds compétences de 20 M€ pour l’enseignement agricole dans le cadre de France 2030. L’appel à manifestation d’intérêt "Compétences et métiers d’avenir" (CMA) (lire sur AEF info) déploie ainsi un "nouvel axe dédié à l’enseignement agricole et l’innovation pédagogique", et doit permettre de "renforcer une offre de formation en adéquation avec les besoins de l’agriculture" et "conforter la capacité d’innovation" de l’enseignement agricole.