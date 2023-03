Dans son bilan d’information statistique n° 170 publié en janvier 2023, la DGCL note une situation financière plus favorable des communes rurales comparée à celle des communes urbaines en raison d’une épargne brute plus élevée et d’un endettement moindre en 2021. Une situation d’autant plus favorable pour les communes rurales à l’habitat très dispersé qui ont vu depuis 2019 leurs recettes de fonctionnement augmenter plus rapidement que dans les bourgs ruraux par exemple.