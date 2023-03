Afin de "renforcer leurs relations et l’efficacité de leurs dispositifs" en faveur de l’insertion des demandeurs d’emploi, les représentations en Normandie de Pôle emploi et Prism’emploi ont signé le 23 février 2023 un accord de coopération reprenant l’accord national de 2021. Les partenaires s’engagent ainsi à "mobiliser conjointement leurs ressources et leurs expertises" pour une meilleure coordination de leurs actions et afin de répondre aux difficultés de recrutement des agences d’emploi, et consolider les relations avec les entreprises de travail temporaire. Des réunions d’information communes sont prévues, auxquelles participeront des représentants d’Akto et du Fastt. La Normandie recense près de 42 500 emplois intérimaires en ETP, soit 5,4 % du total en France avec une progression de 3,4 % des effectifs intérimaires sur 2021-2022, et compte 571 agences d’emploi sur son territoire.