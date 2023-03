Afin de renforcer la coopération entre la Normandie et l’Irlande en matière d’enseignement supérieur et de recherche, le conseil régional a mené une mission à Dublin ponctuée par la signature, le 22 février 2023, d’une "déclaration d’intention" entre établissements. Cela concerne en particulier la mobilité des doctorants avec des thèses co-supervisées, ainsi que celle des étudiants et des personnels. Le président de région Hervé Morin en a profité pour rappeler en présence de la ministre irlandaise en charge de l’ESRI que la Normandie compte 2 200 doctorants et 4 300 enseignants-chercheurs.