Dans le cadre d’un référé-suspension, le tribunal administratif de Strasbourg demande aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, dans un délai de deux mois, de "réexaminer la demande" de Jeunes médecins Grand Est au sujet de la mise en place d’un "dispositif fiable, objectif et accessible" de décompte des heures de travail des médecins (hospitaliers et internes). Cette décision d’urgence constitue "une victoire" pour le syndicat "Jeunes médecins", qui l’an dernier avait mis en demeure plusieurs hôpitaux publics et n’avait pas forcément obtenu de réponse.