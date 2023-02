DIALOGUE SOCIAL AGIRC-ARRCO. L’avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant n° 14 du 13 décembre 2022 à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (Agirc-Arrco) est publié. Cet avenant modifie les articles 65 et 78 de l’ANI du 17 novembre 2017. D’une part, il précise l’inéligibilité des travailleurs frontaliers aux conventions de préretraite progressive et aux congés de conversion et renvoi aux taux des allocations...