Un an de guerre en Ukraine a laissé de profondes cicatrices dans le pays, y compris sur son environnement. Le conflit armé a ruiné de vastes étendues de terres agricoles, brûlé des forêts et détruit des parcs nationaux. Les dommages causés aux installations industrielles ont entraîné une forte pollution de l'air, de l'eau et du sol, exposant les habitants à des produits chimiques toxiques et à de l'eau contaminée. Ruslan Hrechanyk, vice-ministre de la protection de l'environnement et des ressources naturelles de l'Ukraine, revient, dans une interview pour AEF info, sur les conséquences environnementales du conflit, son poids financier, et ses conséquences juridiques.