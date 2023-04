Les projets déposés dans le cadre de l’AMI "Innover dans la forme scolaire" sont "structurants, et à grande échelle", explique à AEF info Olivier Vandard, directeur adjoint éducation, jeunesse et formation professionnelle au sein du pôle "Connaissance" du SGPI. Sept projets ont été retenus pour la première vague. Dans le cadre de la stratégie d’accélération "Enseignement et numérique", 10 nouveaux TNE doivent être labellisés, et les projets e-Fran et Profan vont être déployés. L’AMI CMA s’enrichit d’un nouvel axe pour accélérer la transformation de la carte des formations.