Voici, en bref, une sélection d’actualités récentes relatives aux technologies et services de sécurité :Thales prévoit de recruter plus de 12 000 personnes dans le monde en 2023 ;Sopra Steria finalise sa prise de contrôle de CS Group ;le groupe SGP nomme un directeur général issu de Fiducial sécurité ;Alban Muniz quitte Fiducial sécurité et crée un cabinet de conseil en sûreté ;Anozr Way remporte le prix de la start-up du FIC ;Ubcom et Aleph Networks s’associent pour "protéger les actifs des entreprises" ;Delta Drone Engineering est placé en liquidation judiciaire.