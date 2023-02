"Je me félicite de la forte expression de solidarité à laquelle nous assistons depuis l’agression subie par nos voisins ukrainiens", déclare Sylvie Retailleau, qui recevait des étudiants et chercheurs ukrainiens, le 24 février 2023. La France a accueilli 2 000 étudiants et 240 chercheurs d’Ukraine, indique un communiqué du MESR. Plusieurs dispositifs dédiés à leur accueil sont cités : aides du Crous, programme Pause, "financement spécifique" de l’ANR… En outre, la France a organisé cet été, "à la demande du gouvernement ukrainien", des tests à distance à Paris (PSL, Sorbonne université), Marseille (Aix-Marseille université, XP School) et Bordeaux (université de Bordeaux) pour l’accès à l’enseignement supérieur ukrainien, est-il écrit. Enfin, un soutien de 200 000 € au Centre pour les mathématiques en Ukraine, "tout récemment créé" (lire sur AEF info), va être apporté par le MESR.