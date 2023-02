Convention médicale : Thomas Fatôme annonce des avancées sur les niveaux de nomenclature lors des prochaines bilatérales

Le directeur général de la Cnam fera la semaine prochaine lors des bilatérales des 15 et 16 février, de nouvelles propositions pour valoriser l'engagement territorial des médecins libéraux. "Nous allons re-balayer l'ensemble des sujets, faire évoluer nos propositions sur l'engagement territorial, car nous sommes à l'écoute de ce que les syndicats de médecins ont dit", indique-t-il au Quotidien du Médecin vendredi. "Nous irons plus loin à la fois dans le contenu et les niveaux de la nomenclature que nous proposons car c'est le bon moment pour aller plus loin". La proposition d'augmenter d'1,50 euro la valeur de la consultation (G pour le généraliste, CS , avis d'expertise APC, CNPsy), qui représente un coût de 500 M€, est jugée insuffisante par les syndicats qui appellent les médecins à se mobiliser le 14 février, jour de l'examen au Sénat de la PPL de la députée Stéphanie Rist.