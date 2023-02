Le Gabon et la France co-organiseront les 1er et 2 mars 2023 à Libreville un sommet One Planet entièrement dédié à la préservation des forêts tropicales. Il doit, après la COP 15 de Montréal, permettre d’avancer sur la question du financement de la biodiversité et mettre en valeur les "partenariats pour la conservation positive". Sur le modèle des partenariats pour la transition énergétique juste (JET-P), ces contrats "politiques" passés avec des pays volontaires doivent donner lieu à la vente de crédits biodiversité. L'association Canopée n’y voit que de "fausses solutions".