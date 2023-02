"Nous recrutons plus de psychologues, il faut le temps de la formation", déclare Pap Ndiaye, interrogé sur la santé scolaire par France bleu le 23 février 2023, au lendemain de l’assassinat d’une enseignante à Saint-Jean-de-Luz (lire sur AEF info). En 2022, le nombre de postes offerts au concours de PsyEN était en hausse, avec 260 postes aux trois concours (contre 210 en 2021) : 240 ont été pourvus (lire sur AEF info). Le nombre de postes ouverts en 2023 est stable (lire sur AEF info). Contacté par AEF info, le MEN précise les effectifs 2022 : sur un total de 8 700 PsyEN :4 000 sont des PsyEN éducation, développement et apprentissage dans le 1er degré,4 700 sont des PsyEN éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle dans le 2nd degré.Par ailleurs, 7 400 sont titulaires et 1 300 sont contractuels. Et le corps est "stable depuis 5 ans".