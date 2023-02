Les concours d’accès à l’INSP ouverts pour la future promotion 2024-2025

Un arrêté du 21 février 2023, publié au Journal officiel ce 24 février, autorise l’ouverture du concours externe, du deuxième concours externe (Talents), du concours externe spécial (docteurs), du concours interne et du troisième concours d’entrée à l’INSP pour l’année 2023. Le concours docteurs est ouvert cette année à la spécialité "sciences humaines et sociales". Son épreuve d’admissibilité aura lieu le 21 août 2023. Pour les autres concours, les épreuves d’admissibilité se teindront les 21, 22, 23, 24 et 25 août prochain. Comme chaque année, le nombre de places offertes à chacun des concours d’entrée sera fixé par un second arrêté. Les lauréats à ces concours, qui formeront la promotion 2024-2025, seront les premiers élèves à inaugurer la majeure partie des réformes de l’institut, dont la suppression du classement de sortie et la nouvelle procédure d’affectation.