"Décrocher dans notre capacité de calcul n’est pas une option car cela reviendrait à décrocher dans notre capacité à conduire une recherche de pointe, et à disposer d’une industrie technologique et compétitive. Il faut mutualiser nos efforts", estime Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR, lors du lancement du PEPR exploratoire NumPEx, vendredi 24 février 2023. Copiloté par Inria, le CEA et le CNRS et financé à hauteur de 40,8 M€ sur six ans dans le cadre de France 2030, ce programme vise à "développer des solutions logicielles qui équiperont les futures machines exascale européennes (1)".