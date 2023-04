Comment les acteurs de l’enseignement supérieur d’autres pays adaptent-ils leurs formations et leurs pédagogies ? AEF info présente 26 tendances et initiatives accolées à une ressource accessible gratuitement. Parmi elles, les perspectives de l’université de Namur avec ChatGPT ainsi que les guides d’utilisation de l’IA dans l’enseignement, le "moral design game" à l’université de Fontys (Pays-Bas), l’aide aux devoirs sur TikTok, l’hybridation des cours et des espaces, les microcertifications ou encore l’apprentissage expérientiel…