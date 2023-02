Les étudiants croient en la télémédecine mais peu possèdent un objet de santé connecté (étude i-share)

Comment les 18-24 ans utilisent-ils les outils de e-santé ? Selon une enquête menée auprès de 507 étudiants bordelais, et révélée le 13 juillet 2018, 4 % des jeunes interrogés au printemps 2017 possédaient un objet de santé connecté. Un tiers utilisait au moins une application mobile santé sur leur smartphone, surtout celles concernant l’activité physique – footing en tête. Internet est leur source d’information pour des conseils sur la nutrition (68 %), sur les douleurs et maladies (64 %) et sur le stress, l’anxiété et la dépression (48 %). Pour 92 %, le site de la HAS est le plus crédible.