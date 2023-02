CAFEP. Arrêté du 25 janvier 2023 modifiant l’arrêté du 6 décembre 2022 fixant la répartition par section et option du nombre de contrats offerts au titre de l’année 2023 aux concours externes et aux troisièmes concours pour le recrutement de maîtres dans les établissements d’enseignement privés sous contrat du second degré (CAFEP), dans les disciplines de langue bretonne et de sciences de la vie et de la terre. Concours. Deux arrêtés fixent le nombre de postes offerts...