Dans une étude publiée le 21 février 2023, l’Ancols observe que les demandes de logement social en ligne ont une probabilité d’aboutir inférieure de 28 % aux demandes effectuées auprès de guichets physiques. Les ménages procédant par internet sont plus jeunes, disposent de ressources plus élevées et recherchent davantage en zone tendue que les foyers qui déposent leur dossier auprès d’un guichet. Mais ces caractéristiques n’expliquent pas l’écart de probabilité. L’agence pose des hypothèses, notamment la richesse des informations du dossier, dont l’USH concède qu’elle peut faire la différence.