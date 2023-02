Politiques de l’emploi Les ambitions s’affirment pour la course à la présidence du Medef (lesechos.fr). Le Medef s’apprête à ouvrir la course à la succession de Geoffroy Roux de Bézieux, qui quitte son poste le 6 juillet. Medef : les candidats à la présidence affûtent leurs armes (lefigaro.fr). Geoffroy Roux de Bézieux passera la main de la présidence de l’organisation patronale le 6 juillet. La campagne commence officiellement le 6 mars. Adhésions massives et...