FONCTION PUBLIQUE INSP. L’arrêté du 21 février 2023 autorise l’ouverture du concours externe, du deuxième concours externe, du concours externe spécial, du concours interne et du troisième concours d’entrée à l’Institut national du service public pour l’année 2023. Les épreuves d’admissibilité du concours externe, du deuxième concours externe, du concours interne et du troisième concours se dérouleront les 21, 22, 23, 24 et 25 août 2023 (dates de Paris). L’épreuve...