BUDGET DE L’ÉTAT. Sont annulés pour 2022 et ouverts pour 2023 des crédits pour un montant de 88 560 000 € en autorisations d’engagement applicables pour le programme 142 (Enseignement supérieur et recherche agricoles) de la Mires. Sont annulés pour 2022 et ouverts pour 2023 des crédits pour un montant de 14 457 176 € en autorisations d’engagement et de 73 944 005 € en crédits de paiement applicable au programme 776 (Recherche appliquée et innovation...