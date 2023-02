BUDGET DE L’ÉTAT. Sont annulés pour 2022 et ouverts pour 2023 des crédits pour un montant de 88 560 000 € en autorisations d’engagement applicables pour le programme 142 (Enseignement supérieur et recherche agricoles) de la Mires. CNOUS ET CROUS. Un arrêté porte sur les régies instituées auprès du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. ADMINISTRATION CENTRALE. Une décision porte délégation...