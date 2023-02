"Le directeur de Sciences Po a saisi la section disciplinaire dans le cadre de 4 dossiers de violences sexistes et sexuelles, et des sanctions ont été prononcées dans deux dossiers : une mesure d’exclusion d’un an, et des mesures de responsabilisation pour trois étudiants", indique Sciences Po, le 27 février 2023, dans le cadre d’un "point d’étape" effectué un an après la mise en place du dispositif de lutte contre les VSS. Au total, la CEIP (cellule d’enquêtes internes préalables) a lancé 51 enquêtes internes suite à des signalements, dont 42 ont été finalisées.