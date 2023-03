Pour des "raisons personnelles", Christine Clerici quittera ses fonctions de présidente de l’université Paris Cité le 31 mars prochain, quelques semaines plus tôt que prévu, indique-t-elle à AEF info le 24 février 2023. Parmi les candidats à sa succession, c’est l’actuel vice-président recherche, Édouard Kaminski (IPGP), qui bénéficie de son soutien. En quatre ans, la présidente sortante estime que l’université "a su trouver sa place" et que les "fondations" construites durant son mandat permettront de "poursuivre la transformation". Les dossiers principaux qu’auront à traiter ses successeurs sont, selon elle, la sortie de l’expérimentation, la recherche d’une "identité" qui "différencie" l’université dans le paysage national, la poursuite de la délégation de compétences aux facultés, la construction d’un système d’information robuste et la gestion de la vétusté des bâtiments.